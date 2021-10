Rainer Müller ist neuer Freundeskreisvorsitzender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Alles hat seine Zeit.“ Mit diesem Zitat aus dem Alten Testament begann und beendete Dr. Berthold Nuber seinen Jahresbericht des Freundeskreises der Stiftung St. Anna, der coronabedingt die beiden letzten Jahre umfasste. Seit Gründung des Freundeskreises vor 23 Jahren war Nuber Mitglied im Vorstand, davon die letzten sechs Jahres als 1. Vorsitzender. Nun ist es Zeit für ihn, dem Freundeskreis „nur noch“ als einfaches Mitglied treu zu bleiben. Gesamtleiter Michael Lindauer dankte ihm mit herzlichen Worten für seine vielfältigen Tätigkeiten: „Ich weiß nicht, wie viele Schaufeln Sand und Erde du bewegt hast, um die Sechseckschaukeln für unsere Kinder aufzustellen.“ Die jährliche Abendsoiree des Klarinettenensembles um Christoph Kuon im Rahmen des ALSO-Festivals organisieren, beim Siedlungsfest zaubern oder beim Tag der offenen Tür des Kinderheims den Freundeskreis repräsentieren: Berthold Nuber lagen immer zwei Dinge besonders am Herzen: Spenden zu akquirieren und die Arbeit der Mitarbeiter*innen des Kinderheims in der Bevölkerung publik zu machen. Dies ist ihm vortrefflich gelungen.

Zum Nachfolger wählten die Mitglieder*innen Rainer Müller. Müller ist dem Kinderheim eng verbunden, er war viele Jahre lang Mitarbeiter und arbeitet nun in der Sozialberatung der Caritas. Er freue sich auf sein neues Amt, er wolle Bewährtes erhalten und gleichzeitig neue Wege gehen, so Müller in seiner kurzen Antrittsrede. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Irmgard Sipple als zweite Vorsitzende, Walter Braun als Kassier und Pamela Kessler als Schriftführerin.

Wie immer bei der Hauptversammlung berichten Mitarbeiter*innen über die pädagogische Arbeit der Einrichtung. Diesmal waren dies die Schulsozialarbeiter*innen aus Kißlegg, Aitrach und Aichstetten Young Moser, Martin Buchmann und Verena Blank. Die Stiftung St. Anna ist in den genannten Gemeinden pädagogischer Träger dieser Arbeitsbereiche. Schwerpunkte sind die Beratung der Lehrer*innen, Gespräche mit Eltern und Angebote für die Schüler*innen. Viele Kinder und Jugendliche benötigen ein offenes Ohr der Sozialarbeiter*innen, ihre Sorgen und Nöte wurden in der Pandemie verstärkt. Manche haben sich zurückgezogen, sind in sozialen Begegnungen verunsichert und benötigen viel Zuspruch, um wieder in den Schulen Fuß zu fassen. Eine anspruchsvolle und zutiefst befriedigende Arbeit, so lautete das Fazit.