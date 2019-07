Raimund Hasers Sommertour beginnt am Montag im Regina Pacis

Der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser unternimmt eine Sommertour in seinem Wahlkreis. Sie beginnt am Montag, 29. Juli.

„Gott und die Welt – ein besinnlicher Morgenimpuls“ im Regina Pacis in Leutkirch läutet die Sommertour am Montag, 29. Juli, um 10 Uhr ein. Um 14 Uhr steht eine Firmenbesichtigung des Unternehmens Edelrid in Isny auf dem Programm.

Am Donnerstag, 1. August, steht Kultur auf Hasers Tourplan: Am Vormittag nimmt er an einer Führung durch die Ausstellung bei Agnes Keil teil und am Nachmittag bietet der CDU-Politiker eine Stadtführung in Wangen an.

Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Die Kreisgeschäftsstelle bittet um Anmeldung unter Telefon 0751 / 5609250 oder per E-Mail an buero@raimundhaser.de. Mehr Infos gibt es unter www.raimundhaser.de