Radweg-Lücke wird geschlossen

Gemeinsam mit dem Landkreis Ravensburg soll im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße zwischen Hinznang und Frauenzell die letzte Radweg-Lücke zwischen Altusried und Friesenhofen geschlossen werden, teilt die Stadtverwaltung Leutkirch mit.

Mit den derzeit laufenden Maßnahmen werde für Pendler und Freizeitradler eine wesentliche Verbesserung erreicht, heißt es von der Stadt weiter. Nach Abschluss der Arbeiten erhalte man damit einen direkten Anschluss an den Iller-Radweg und somit nach Ulm und Oberstdorf.

„Der Landkreis, unser Tiefbauamt und die beteiligten Baufirmen machen wirklich einen tollen Job. Damit die Baustelle im Herbst fertig wird, wird sogar in den Handwerkerferien durchgearbeitet“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle bei einem Baustellenbesuch. „Ein großes Dankeschön gebührt auch den Grundstückseigentümern, die uns bei dieser wichtigen Maßnahme unterstützt haben“, so Henle weiter.

Im Rahmen diese Großprojekts werde durch der Stadt Leutkirch im Ortsbereich Hinznang die Wasserversorgung und die Straßenbeleuchtung erneuert, ein Regenwasserkanal mit Sickerbecken gebaut, sowie das kommunale Breitbandnetz ausgebaut. „Die Fertigstellung war ursprünglich bis Jahresende vorgesehen. Wir sind optimistisch, dass das früher gelingt“, so Thomas Stupka auf die Nachfrage, wann im Herbst die Bauarbeiten abgeschlossen sein werden. Da es sich um ein großes und komplexes Tiefbauprojekt handele, „wäre eine genauere Termin-Nennung unseriös - da niemand weiß, wie das Wetter wird“, sagt Stupka.

Mit umfangreichen Investitionen in neue Radschutzstreifen und sichere Übergänge, dem neuen Radweg von den Leutkircher Neubaugebieten in die Stadtmitte, einem besseren Schutz an Kreuzungen, dem neuen Radweg von Diepoldshofen nach Bad Wurzach und den Unterführungen beim Rössle Haselburg habe die Stadt den umweltfreundlichen und gesunden Radverkehr die vergangenen Jahren gestärkt, teilt sie mit.