Die „kulTour“, eine Radtour mit Kabarett, Artistik und Musik, führt am Samstag, 14. August, vom Startpunkt an der Brauerei Härle in Leutkirch auf einer circa 30 Kilometer langen Radtour durch das Leutkircher Umland. An sechs Stationen werden die Radler zu einer Pause eingeladen und dabei kulturell bestens unterhalten, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt. Das Publikum erwartet ein Querschnitt der Kleinkunst mit Kabarett, Zauberei, Musik und Artistik. Mit dabei sind die Zauberkünstlern von „Zink!“, der bayerische Liedermacher Mathias Kellner, Kabarettist Uli Boettcher, Sänerin und Schauspielerin Katalyn Hühnerfeld, Comedian und Artist Jens Ohle sowie das John Garner-Trio. Die Radler werden auf vier Startzeiten (10.30 Uhr/11 Uhr/11.30 Uhr/12 Uhr) aufgeteilt. Tickets für die einzelnen Startzeiten gibt es für fünf Euro bei der Tourist Info Leutkirch und unter www.reservix.de.