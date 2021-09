Radsportler der TSG Leutkirch sind gut in Form

Vor dem Heimrennen am kommenden Samstag in Wuchzenhofen haben die Radsportler der TSG Leutkirch mit Topplatzierungen in Kempten und Schönaich auf sich aufmerksam gemacht.

In Kempten fand das Stadtkriterium statt, das als Qualifikationsrennen für die deutsche Kriteriumsmeisterschaft ausgeschrieben war. Im Rennen der Amateure über 60 Kilometer startete Max Engel für die TSG Leutkirch. Engel gewann in Runde zehn den ersten Wertungssprint und sicherte sich fünf Punkte. Im weiteren Rennverlauf kristallisierte sich der ehemalige Profifahrer Dominic Klemme vom Stevens Racing Team als stärkster Fahrer heraus, er gewann die folgenden Wertungen und das Rennen. Engel lieferte sich einen Zweikampf mit Ludwig Stadler vom Bundesliga Team Wibatech Bayern um die weiteren Podiumsplatzierungen. Stadler konnte dabei auf die Unterstützung einer gesamten Mannschaft bauen, während Engel als Einzelstarter unter deutlich schwierigeren Voraussetzungen auf Platz drei fuhr.

Valentin Kegreiß startete beim Kriterium in Schönaich im Elite Rennen. Bei widrigsten Wetterbedingungen mit Starkregen wurde das Rennen auf 40 Runden und insgesamt 60 Kilometer verkürzt. Einen Wertungssprint gewann er, bei einem zweiten war er schnellster Verfolger. In der Endabrechnung verpasste er das Podium als Vierter nur knapp. Teamkollege Jakob Frech erreichte im Rennen der Junioren den fünften Platz.