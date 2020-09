Radlerinnen ohne Helm stoßen zusammen

Bei einem Unfall zwischen mit zwei Fahrradfahrerinnen in Leutkirch erlitten beide Frauen schwere Verletzungen.

Eine 62-Jährige befuhr am Samstag gegen 8.30 Uhr die Bachstraße, eine 54-Jährige das Paradiesgässle in Richtung Bachstraße. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen stießen die beiden Radlerinnen zusammen, stürzten und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Radfahrerinnen trugen, hebt die Polizei hervor, keinen Fahrradhelm.