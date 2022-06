Radlerin ohne Helm wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden ist, hat sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr bei Unterzell ereignet. Im Einsatz war auch ein Rettungshuschrauber.

Ein 55 Jahre alter Renault-Lenker wollte nach Mitteilung der Polizei die L 309 von Auenhofen kommend in Richtung Herbrazhofen überqueren und übersah dabei die ohne Fahrradhelm in Richtung Unterzeil fahrende vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin auf ihrem Mountainbike.

Die 52-Jährige prallte in der Folge frontal in die Beifahrerseite, zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu . Sie musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht werden, so die Polizei.