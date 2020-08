Radler wetteifern in Wuchzenhofen

Die Radsportabteilung der TSG Leutkirch veranstaltet am Samstag, 5. September, auf der Rennstrecke „Rund um die Bergschmiede“ bei der Schule Wuchzenhofen die Radrennen um den Cup der Volksbank Allgäu-Oberschwaben Der Verein wagt diesen Schritt nach eigenen Angaben, da ab September die Corona-Auflagen für Sportveranstaltungen gelockert wurden. Die bewährte Rennstrecke mit drei Kilometern Rundenlänge, scharfen Kurven und einem Anstieg über 20 Höhenmeter verspreche spannende Rennen.

Los geht die Veranstaltung um 8.30 Uhr mit dem Amateur- und Jedermann-Rennen über 17 Runden, in dem auch Leutkircher Amateur- und Seniorenlizenzfahrer starten, aber auch Rennradfahrer der Region und der TSG mit sportlichen Ambitionen willkommen sind. Zwischen drei und zehn Runden fahren anschließend die Schülerklassen der U 11 bis U 15 in den Rennen, die zum „BaWü-Schüler-Cup“ gewertet werden. Besonders einladen will der Veranstalter ab 13 Uhr alle radbegeisterten Kinder für die Einsteigerrennen ohne Lizenz der Klassen U 11 bis U 15. Jeder Teilnehmer bekomme eine Überraschung, die ersten drei jeder Klasse eine Medaille beziehungsweise Pokal. -Danach starten die Elite-Rennfahrer um den Preis der Volksbank Allgäu-Oberschwaben über 81 Kilometer. Am Start sind die Eliteamateure der TSG und Teams aus ganz Süddeutschland.

Die Zuschauer werden gebeten, sich mit Abstand um die Rennstrecke zu platzieren. Der Veranstalter hat ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet, beginnend beim Parken, dem Einbahnverkehr bei der Anmeldung und der Bewirtung mit Maskenpflicht sowie eine namentliche Erfassung aller Teilnehmer und Zuschauer im Bewirtungsbereich. Jeder Rennfahrer muss zudem eine Ehrenerklärung über den Gesundheitszustand ablegen.