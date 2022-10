Radler fahren Fußgängerin um und flüchten

Mit mittelschweren Verletzungen musste eine 72 Jahre alte Frau am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall auf dem Gelände von Center Parcs in ein Krankenhaus gebracht werden. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau war kurz vor 19 Uhr mit einem Einkaufstrolli an einer Einmündung im Bereich 12 (“Frosch“) unterwegs, als von links zwei Jugendliche mit Fahrrädern kamen. Das Duo prallte frontal in die Frau, woraufhin diese stürzte und sich unter anderem Knochenbrüche zuzog. Die beiden Radler fuhren unbeeindruckt weiter in Richtung Market Dome, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die beiden männlichen Jugendlichen werden als etwa 13 bis 15 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu den beiden Radfahrern geben können sowie der bislang unbekannte Ersthelfer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.