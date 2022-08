Radl-Rallye in Gebrazhofen begeistert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 14. August fand das traditionelle Gartenfest auf dem Dorfplatz Gebrazhofen rund um den Mundingbrunnen statt.

Zum Mittagstisch gab es neben dem abwechslungsreich gestalteten Frühschoppen des Musikvereins Siggen wieder Putengyros mit Tzaziki und bunt gemischtem Salat, das mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. Nachmittags zu Kaffee und Kuchen unterhielten die Widdumsmusikanten. Die kleinen Gäste freuten sich über die Hüpfburg und das Kinderschminken.

Wer es sportlicher mochte, konnte bei der 10 Kilometer langen Radel-Rallye mit tollen Spielestationen mitmachen. An insgesamt fünf Stationen konnte jeder seine Geschicklichkeit und sein Wissen bei kniffligen Fragen, aber auch sein Einschätzungsvermögen testen. Die Musikkapelle Gebrazhofen veranstaltete nun zum 20. Mal in Folge die Radel-Rallye. Und auch dieses Jahr konnte mit 202 Teilnehmern wiederholt ein neuer Rekord aufgestellt werden.

Der Hauptpreis ging bei den Kleinkindern mit einem freien Eintritt in das Ravensburger Spieleland an Leandra Möschel. Bei den Kindern an Larissa Dentler mit einer Eintrittskarte in das Legoland. Alina Steiner gewann als Beste der Jugendlichen eine Tageskarte für den Skyline-Park und bei den Erwachsenen räumte Tim Weber den Hauptpreis einer Pute vom Putenhof Burger Nannenbach ab.

Die Musikkapelle Gebrazhofen bedankt sich nochmals bei den zahlreichen Spendern für die Radel-Rallye-Preise, ohne die eine Siegerehrung für jeden Teilnehmer nicht möglich wäre.