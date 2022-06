Radio Horeb überträgt live aus Regina Pacis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von Dienstag 28. Juni bis einschließlich Freitag, 1. Juli überträgt Radio Horeb live aus Leutkirch die Heilungsexerzitien mit P. Hubertus Freyberg, dem geistlichen Rektor des Tagungshauses Regina Pacis. Über 30 Teilnehmer aus nah und fern sind zu den Exerzitien zum Thema „Familie als Weg zur Heiligkeit“ in Leutkirch. Diese Exerzitien können auch live über Radio Horeb und YouTube/ReginaPacis mitverfolgt werden. An allen Tagen ist um 9 Uhr die Hl. Messe, die entweder direkt in der Kapelle des Tagungshauses oder live über Radio Horeb oder YouTube mitgefeiert werden kann.

Um 10.30 Uhr (mittwochs erst um 11.10 Uhr) und um 15 Uhr hält P. Hubertus Freyberg jeweils einen Vortrag zum Thema, das auch das Motto des Weltfamilientreffens mit Papst Franziskus war, das in der vergangenen Woche in Rom stattgefunden hat. Herzliche Einladung, die Exerzitien über den YouTube Live-Stream oder Radio Horeb mitzuerleben.

Mehr Infos unter: www.regina-pacis.de oder www.youtube.com/ReginaPacisLeutkirch oder www.horeb.org.