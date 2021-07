Radio Horeb erstmals zu Einkehrtagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der christliche Sender Radio Horeb aus Balderschwang war am Wochenende erstmals mit seinem Team zu Gast in Leutkirch: Rund 40 Mitarbeitende nahmen an Einkehrtagen des Radios im Haus Regina Pacis teil. Viele lernten Leutkirch zum ersten Mal kennen und zeigten sich beeindruckt von der Kreisstadt. Auf dem Programm der Einkehrtage standen Vorträge mit Pater Hubertus Freyberg, Gottesdienste, die er gemeinsam mit Radio-Horeb-Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher sowie Diakon Michael Wielath aus Ravensburg zelebrierte, Lobpreis und Gebet.

Radio Horeb hatte die Einkehrtage erstmals in Leutkirch veranstaltet und dankte dem gesamten Team um Pater Hubertus Freyberg für die herzliche Aufnahme und Begleitung.

Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter christlicher Radiosender katholischer Prägung mit Hauptstandorten in Balderschwang/Allgäu und München sowie einem Studio in Kevelaer am Niederrhein. Er begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Das Programm ist bundesweit über die neue Rundfunktechnik DAB+ sowie über Satellit, Internet (horeb.org), Phonecast, diverse Sprachassistenten - unter anderem Alexa - und über die App von Radio Horeb auf mobilen Endgeräten empfangbar. Programmschwerpunkte sind Liturgie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, Musik und Nachrichten. Programmdirektor ist der Augsburger Diözesanpriester Pfarrer Dr. Richard Kocher.