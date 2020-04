Radfahrerin und Skateboarder stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Balterazhofer Straße in Leutkirch ist eine 26-jährige Fahrradfahrerin nicht unerheblich verletzt worden.

Wie die Polizei weiter mitteilt, befuhr die Frau die Straße von Balterazhofen kommend in Richtung Leutkirch und war in Begleitung eines 25-jährigen Bekannten, der auf einem Skateboard unterwegs war. Beide unterhielten sich. Vermutlich aus Unachtsamkeit machte die Radfahrerin einen Fahrfehler und musste unvermittelt bremsen, woraufhin der Skateboarder ihr auffuhr. Dadurch stürzte die 26-Jährige und zog sich Verletzungen am Bein und am Sprunggelenk zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.