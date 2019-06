Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat am Montag gegen 17.15 Uhr eine 24-jährige Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und prallte laut Polizeibericht gegen einen in der Dorfstraße am Fahrbahnrand abgestelltes Auto. Die leicht verletzte Radfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.