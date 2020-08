Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Bei einem Unfall im Leutkircher Kreisverkehr „Europaplatz“ ist am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Gegen 17.25 Uhr fuhr der 71-jährige Unfallverursacher laut Polizeimeldung aus der Unteren Grabenstraße in den Kreisverkehr hinein. Dabei übersah er die bereits im Kreisel fahrende Radfahrerin und stieß mit ihm zusammen. Die 59-jährige Frau stürzte. Mit mehreren Prellungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.