Radfahrerin erleidet Kopfverletzung bei Unfall in Leutkirch

Eine Kopfverletzung hat am Montagmittag um kurz nach 14 Uhr eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Wangener Straße in Leutkirch erlitten. Die 80 Jahre alte Radfahrerin fuhr auf Höhe der Wilhelmstraße über eine Parkbucht in die Wangener Straße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort stieß sie mit einem Mazda zusammen, der von einer 83-jährigen Autofahrerin gelenkt wurde. Die Radlerin kam aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an Fahrrad und Auto wird auf 400 Euro geschätzt.