Radfahrer wird in Leutkirch von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Montagabend in der Storchenstraße in Leutkirch von einem Auto erfasst wurde und danach zu Fall kam. Der 50-jährige Radler passierte nach Polizeiangaben eine Firmeneinfahrt, als ein entgegenkommender Opel in diese abbiegen wollte. Die 25 Jahre alte Autofahrerin hatte den Radfahrer übersehen. Der Mann stürzte durch die Kollision und verletzte sich im Nasenbereich. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Schaden von 3000 Euro.