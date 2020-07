Radfahrer stürzt schwer

Zwischen Altmannspeier und Ottmannshofen ist am Mittwochvormittag ein 63-jähriger Radfahrer gestürzt. Als der Mann von einem Passanten gefunden wurde, hatte er laut Polizei sein Fahrrad noch zwischen den Beinen und war nicht ansprechbar. Wie es zu dem Sturz im Anstieg nach Altmannspeier kam, ist bislang noch unbekannt. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Am Fahrrad entstand kein Schaden.