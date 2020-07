Radfahrer stürzt nach Vollbremsung

Nach einer Vollbremsung ist am Sonntagabend ein 62-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Kreuzergrabenweg/Öschweg in Leutkirch gestürzt.

Der Mann fuhr laut Polizei zur Unfallzeit auf dem Feldweg in Verlängerung des Kreuzergrabenweges in Richtung Öschweg. Als er einen von links auf dem Öschweg heranfahrenden Streifenwagen der Polizei erblickte, machte er eine Vollbremsung. Das hatte zur Folge, dass sich sein Mountainbike überschlug und er selbst stürzte. Der Mann zog sich ein paar Schürfwunden zu.