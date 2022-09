Radfahrer stoßen an Kreuzung zusammen

An der Kreuzung Kemptener Straße/Isnyer Straße sind am Montag gegen 13.30 Uhr zwei Radler zusammengeprallt. Ein 69-Jähriger wurde dabei verletzt. Das teilt die Polizei mit. Dieser war von der Kemptener Straße in Richtung Isnyer Straße unterwegs, als eine 82 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die in die Vorstadtstraße abbiegen wollte, seinen Weg kreuzte. Bei der Kollision der beiden Zweiräder überschlug sich der 69-Jährige. Er musste von einem Arzt untersucht werden. An den beiden Rädern entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.