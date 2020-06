Radfahrer stürzt und fährt weiter

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist am Samstag gegen 14 Uhr an der Kreuzung Wangener Straße/ Obere Vorstadtstraße in Leutkirch aufgrund einer Ölspur gestürzt, berichtet die Polizei. Zeugen hatten den Unfall beobachtet. Der Fahrradfahrer, welcher laut Polizei etwa 45 Jahre alt und mit einen blauen Rennradtrikot bekleidet war, zog sich hierbei Schürfwunden am rechten Arm zu. Er rappelte sich wieder auf und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Ölspur wurde von einem defekten Opel Vectra einer 33-jährigen aus dem Raum Ludwigsburg verursacht. Der Radfahrer oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.