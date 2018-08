Radfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 2 Uhr in der Zollstraße. Laut Polizeiberucht fuhr ein 47-jähriger Radfahrer auf der Zollstraße ortseinwärts, kam vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten den durch die Kollision gestürzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort veranlassten Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg die Entnahme einer Blutprobe.