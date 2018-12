Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine 21-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Wangener Straße beim Öffnen der Autotür einen vorbeifahrenden 65-jährigen Radfahrer übersehen. Wie die Polizei mitteilt, verhakte sich dieser mit dem Lenker und seinem Pedal an der Autotür und kam zu Fall. Mit dem Rettungswagen wurde der leicht verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht.