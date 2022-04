Rad-Touren zu Bio-Musterbetrieben

Weniger und dafür besseres Fleisch essen, bewusster und regional einkaufen, qualitätsbewusst kochen und essen: Um diesen Themenkreis, aber auch um den übergeordneten Begriff der Nachhaltigkeit soll es bei vier vhs-Radtouren zu Bio-Musterbetrieben in unserer Region gehen. Erster Termin ist am Freitag, 20. Mai, und die fahrt geht zur Bio-Schäferei Falkenhof in Arnach.

Wie die vhs berichtet, lasse sie sich mit ihren Besuchergruppen einladen auf Höfe, die bewusster, weniger und mit achtsamem Blick auf das Tierwohl Fleisch erzeugen. Die Exkursionen selbst werden ebenfalls umweltschonend angelegt sein. Interessierte treffen sich an vier Freitagnachmittagen jeweils um 14 Uhr am Bahnhof zur gemeinsamen Radtour. Unterwegs ist Zeit für versteckte Sehenswürdigkeiten. Auf den Höfen erfährt die Gruppe dann vieles über die Betriebsphilosophie, ökologische Fleischerzeugung, Tierwohl. Die Touren werden begleitet von vhs-Leiter Karl-Anton Maucher. Auf den Höfen gibt es für die Teilnehmenden einen Imbiss und ein Getränk.

Abfahrt ist jeweils um 14 Uhr am Bahnhof. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro je Exkursion. Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der vhs Leutkirch möglich, Telefon: 07561 / 8 71 88. Die Touren finden statt, wenn mindestens fünf Anmeldungen vorliegen. Die Radtouren veranstaltet die vhs in Zusammenarbeit mit dem Umweltkreis Leutkirch und der Bio-Musterregion Ravensburg. Weitere Touren: 3. Juni: Ziegenhof Post in Kreuzthal, 24. Juni: Biohof Weipo, Leutkirch-Weipoldshofen, 8. Juli: Bio-Geflügelhof Bräuchler, Aichstetten