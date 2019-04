PSV Leutkirch-Haid lädt zu Frühjahrsturnier

Das Gelände des Pferdesportverein (PSV) Leutkirch-Haid ist vorbereitet für die knapp 500 Reiter, die sich am kommenden Wochenende zum Hallenturnier angemeldet haben. Am Samstag finden vorwiegend die Dressurprüfungen statt, am Sonntag sind die Springreiter an der Reihe. Ein Highlight des Wochenendes wird eine Springprüfung mit Geländehindernissen sein. Diese selten angebotene, aber sehr beliebte Prüfung findet auch bereits am Samstag ab 12.30 Uhr auf dem großen Außenplatz statt. Für die Dressurprüfungen haben sich bereits über 100 Starter angemeldet. Deutlich stärker ist der Andrang auf die Springprüfungen: Dort haben sich bereits über 300 Reiter mit ihren Pferden für die Prüfungen angekündigt. Zuschauer können die Wettkämpfe vom Reiterstüble und der Tribüne in der Halle verfolgen. Zu sehen wird es am Wochenende vor allem junge Reiter und Pferde geben, denn das Frühjahrsturnier des PSV ist für den Reitsport-Nachwuchs ausgelegt. Während der beiden Turniertage ist für Bewirtung durch den Pferdesportverein mit warmen Speisen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.