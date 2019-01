Projektsänger für die Friedensmesse gesucht

Aktuell bringen sich 53 aktive Sänger in die Kantorei St. Martin ein. Für Regionalkantor Franz Günthner sind weitere Mitsänger immer willkommen – vor allem auch, weil in diesem Jubiläumsjahr (500 Jahre Martinskirche) im Oktober mit der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins ein großes Gesangsprojekt anstehe, das „mit bis zu 100 Sängern erst richtig gut klingt“. Vor allem Bässe und hohe Frauenstimmen werden noch gebraucht.

„Der Kirche ein Gesicht geben“ sei jetzt zwei Jahre lang in der Kirchengemeinde das Motto gewesen, sagte Pfarrer Karl Erzberger bei der Jahreshauptversammlung. Die Kantorei sei dafür ein schöner Beweis. So hätten etwa beim Bischofstag auf Schloss Zeil rund 140 Sänger aus der Region unter der Leitung des Leutkircher Regionalkantors als großer Regionalchor schwer Eindruck gemacht. „Nicht nur den Mantel können wir teilen“, so Pfarrer Erzberger, „sondern auch die Freude an der Musik und am Gesang“. Er bedankte sich auf der Jahreshauptversammlung beim Chor und vor allem bei Regionalkantor Franz Güntner für die Kirchenmusik über das ganze Jahr, über die wertvollen musikalischen Beiträge zu den Messen von Ostern, Kinderfest, Fronleichnam, Allerheiligen und Weihnachten sowie das Adventskonzert. Sein Dank galt auch den Vorsitzenden Wolfgang Menig und Heidrun Volz, die sich erneut für eine Wahlperiode zur Verfügung stellten, sowie dem ganzen Vorstand, der einstimmig entlastet wurde.

Insgesamt hat die Kantorei im Laufe des Jahres 2018 an neun kirchlichen Auftritten mitgewirkt, 38 Chorproben wurden gemeinsam absolviert und die geselligen Auftritte wie Kantoreifasnet oder der Ausflug nach Sigmaringen kamen dabei auch nicht zu kurz. Der Probenplan für das neue Jahr steht bereits.