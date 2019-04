Projektsänger für Bachkantate gesucht

Im Gottesdienst der Dreifaltigkeitskirche Leutkirch soll am Sonntag, 26. Mai, die Ratswahlkantate „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ von Johann Sebastian Bach mit Chor, Solisten und festlich besetzten Orchester aufgeführt werden. Laut Pressemitteilung sind die Proben an vier Freitagen, beginnend ab 3. Mai, im Evangelischen Pfarrhaus (Poststraße 16), in der Zeit von 20 bis 22 Uhr angesetzt. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Roland H. Klein. der sich auf viele Anmeldungen fürs Mitsingen freut.