Projekte können sich um Leader-Förderung bewerben

Die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu lobt aktuell 300 000 Euro EU-Mittel für Projekte aus, welche die strukturelle Entwicklung der Region Württembergisches Allgäu fördern.

Unternehmen, Privatpersonen, Vereine, Institutionen und Kommunen können hierzu laut Pressemitteilung der Aktionsgruppe ihre Projektideen bis Sonntag, 2. Mai, bei der Leader-Geschäftsstelle in Kißlegg einreichen. Der Kontakt zur Geschäftsstelle ist per E-Mail an info@re-wa.eu oder unter den Telefonnummern 07563/936700 beziehungsweise 07563/936702 möglich. Zusätzlich werden Landesmittel für Projekte im Bereich „Innovative Maßnahmen von Frauen (IMF)“ zur Verfügung gestellt. Hierfür endet die Bewerbungsfrist bereits am Sonntag, 11. April.

Informationen zur Bewertung

Bewertet werden die eingegangenen Projektideen durch das Entscheidungsgremium der Leader-Aktionsgruppe anhand einer Bewertungsmatrix. Nähere Informationen dazu sind unter www.wuerttembergisches-allgaeu.eu zu finden. Die Auswahl der förderwürdigen Leader-Projekte erfolgt voraussichtlich Ende Juni 2021.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzung für eine Förderung aus Leader für die Jahre 2021 und 2022 ist eine hinreichende Projektreife. Das Projekt soll deshalb bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in der Leader-Aktionsgruppe (LAG) konzeptionell soweit fortgeschritten sein, dass unmittelbar nach einer Förderzusage durch die LAG eine Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde möglich ist. Das heißt, dass bereits die für eine Bewilligung notwendigen Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen sein sollen.