Projekt „Heimatporträts“ zeigt Leutkirchs Vielfalt

Mit ihrem Projekt „Heimatporträts“ möchten vier Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums zeigen, wie vielfältig ihre Heimatstadt Leutkirch ist. Dafür stellen sie verschiedenen Personen aus Leutkirch und den Ortschaften die größtenteils gleichen Fragen.

Das Ziel ist es, dass sich die Leser der Porträts mit den jeweiligen Menschen identifizieren, sich über deren Antworten in sie hineinversetzen können. So solle eine Verbindung geschaffen werden zwischen Menschen, die zwar in derselben Stadt leben, die im Alltag aber wenige bis gar keine Berührungspunkte miteinander haben.

Dieses Mal beantwortet die 17-jährige Jennifer Hölzle, die im Jugendgemeinderat aktiv ist und gerade ihr Abitur macht, die Fragen der Schülerinnen.

Wie lange leben Sie schon in Leutkirch und empfinden Sie Leutkirch als Heimat?

Ich wohne nicht direkt in Leutkirch, sondern in Wuchzenhofen und das schon mein ganzes Leben. Da ich Heimat nicht nur über einen Ort definiere, würde ich Leutkirch nicht direkt als Heimat bezeichnen. Mein Verständnis von Heimat bindet sich an die Menschen, die ich mag und denen ich vertraue. Insofern ist, abgesehen von Wuchzenhofen, Bolivien, wo ich ein Jahr lang gelebt habe, meine zweite Heimat. Wenn man den Begriff Heimat nicht nur auf einen einzelnen Ort festlegt, hat man die Chance für sich selbst eine zweite Heimat zu finden.

Wenn ich an meine Eltern denke, bin ich ihnen dankbar für…

… alles, was sie mir gegeben haben. Ich meine damit nicht materielle Dinge. Gerade jetzt, kurz vor meinem Abschluss, denke ich, dass ich meinen Eltern so dankbar sein kann, für all die Unterstützung, die sie mir gegeben haben, als auch für die Art, wie sie mich erzogen haben. Wie sie mir die Welt mit allen ihren Möglichkeiten gezeigt haben und mich immer wieder dazu ermutigen, mein Ding zu machen.

Sind Sie auf etwas besonders stolz?

„Stolz“ ist so ein schwieriger Begriff. Ich bin auch mal kurz stolz auf mich, wenn ich eine gute Note schreibe oder jemandem helfen kann, aber das sind nur Kleinigkeiten und das Gefühl ist auch schnell wieder verflogen. Ich bin eher selten stolz auch mich selbst. „Stolz“, das beziehe ich nicht auf mich selbst, ich projiziere das Gefühl auf andere. Ich bin stolz auf meine Geschwister, meine Eltern und meine Freunde.

Würden Sie sich gerne von einem bestimmten Image befreien?

Nein, die Menschen, die mich kennen und schätzen, kennen mich so wie ich bin. Die Menschen, die mich kennen und nicht schätzen, akzeptieren mich nicht auf die Weise, wie ich bin. Das ist okay, denn man muss sich nicht mit jedem verstehen. Ich bin äußerst dankbar für diejenigen, die mich so nehmen, wie ich bin und für die ich mich nicht verstellen muss.

Gibt es etwas, dass Ihnen im Alltag Kraft gibt?

Auf jeden Fall! Das sind meine Familie und besonders meine beste Freundin. Die Gemeinschaft mit ihnen ermöglicht mir einen gewissen Zufluchtsort. Die Welt mag noch so dunkel aussehen, nach einem Gespräch mit meiner besten Freundin scheint die Sonne wieder. Vor allem diese Gespräche geben mir unglaublich viel Kraft und Ausdauer im Alltag.

Möchten Sie eine bestimmte Erfahrung aus Ihrem Leben teilen?

Ja, manchmal hilft es einem weiter eine Auszeit zu nehmen und etwas völlig anderes zu machen, etwas, das man sich vielleicht nicht einmal selbst zugetraut hätte. Ich habe diese Erfahrung gemacht, als ich über meinen Schatten gesprungen bin und, obwohl ich ein ziemlich introvertierter Typ Mensch bin, nach Bolivien gereist und dort ein Jahr gelebt habe. Es lohnt sich zu Abenteuern aufzubrechen, man könnte dabei über manches stolpern, das einem riesigen Spaß macht.

Wozu werden Sie nie zu alt?

Um Kinderfilme zu schauen. Ich sehe mich noch mit 90 in einem alten Ledersessel sitzen und einen Disney Film schauen…