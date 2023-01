Projekt „Chancenschenker“ unterstützt Kinder in der Region

Mit dem Projekt „Chancenschenker“ unterstützt die Stiftung Kinderchancen Allgäu vor allem Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Ermöglicht wird dadurch die Teilhabe an Aktivitäten außerhalb der Schule – zum Beispiel in Sportvereinen oder Musikgruppen. Im Gespräch erklärt Projektleiterin Michaela Lendrates unter anderem, warum das Projekt – das auch durch die SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ gefördert wird – in diesen Monaten besonders im Fokus steht.

Ein neues Instrument lernen oder an Sport- und Freizeitkursen teilnehmen – solche Aktivitäten können sich auch zahlreiche Familien in Leutkirch, Isny, Bad Wurzach, Aitrach, Aichstetten, Kißlegg und Argenbühl finanziell nicht leisten. An dieser Stelle kann die Stiftung Kinderchancen Allgäu mit dem Projekt „Chancenschenker“ helfen, indem anfallende Kosten für die Teilnahme an sogenannten außerschulischen Aktivitäten übernommen werden.

Wer den Antrag stellt

Begegnungen ermöglichen, sinnvolle Freizeitbeschäftigungen bieten und neue Talente entdecken – das sind nach Angaben von Michaela Lendrates einige der Ziele, die die Stiftung Kinderchancen Allgäu verfolgt. Betroffene Familien können einen entsprechenden Antrag stellen. Dieser kann aber auch etwa von Schulsozialarbeitern, Lehrern oder von Vereinsvertretern ausgefüllt werden. Die Verantwortlichen der Stiftung entscheiden dann individuell, ob und mit welchem Betrag ein Kind gefördert wird. Die Kinder sollen auf diese Weise auch die Möglichkeit erhalten, etwas ausprobieren zu können.

Eigenes Kunstportfolio

Das Projekt „Chancenschenker“ gibt es bereits seit einigen Jahren. In den vergangenen Monaten ist es laut Lendrates aber stärker in den Fokus gerückt, weil auch viele geflüchtete Kinder und Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund auf diese Weise gefördert werden können. Beispiel: In den vergangenen Wochen sei es einer kunstinteressierten Jugendlichen aus der Ukraine ermöglicht worden, in einer Kunstschule ein eigenes Portfolio zu erstellen.

Ein anderer geflüchteter und offenbar sehr zurückhaltender Junge sei durch eine Chancenschenker-Förderung zum Therapeutischen Reiten gekommen. „Er ist viel offener geworden und hat angefangen, deutsche Worte zu sprechen“, erklärt Lendrates.

Generell entwickelt sich das Projekt gut, schildert die Projektleiterin. Die Zahl der Kinder, die gefördert werden, steige von Jahr zu Jahr an. Allerdings gebe es weiteren finanziellen Spielraum, der bislang nicht abgerufen wurde.