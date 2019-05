Projekt „Buntes Grünland“ blüht und gedeiht

Wie sieht es mit der Biodiversität im Grünland aus? Mit dieser Frage hat sich ein im vergangenen Jahr von der Elobau-Stiftung gestartetes Projekt mit dem Titel „Buntes Grünland“ beschäftigt, die jetzt erste Ergebnisse zeigt.

Laut einer Pressemitteilung der Stiftung wurde eine Fläche gepachtet, die über viele Jahre intensiv bewirtschaftet wurde. Ein mehrjähriges Experiment soll zeigen, wie sich der Zustand der Artenvielfalt durch eine Veränderung der Behandlung verändern kann. Für den Versuch wurden die etwas über drei Hektar Fläche in insgesamt zwölf Segmente unterteilt. In verschiedenen Dosierungen wurde frisches Saatgut mit heimischen Arten eingebracht. In diesem Jahr zeige sich bereits ein stark verändertes Wiesenbild auf der Fläche, so der Pressebericht.

Unweit der Waldkapelle in Balterazhofen, direkt am oberen Rand der Projektfläche, wurde in Panoramalage ein Verweilort geschaffen, an dem man die Natur auf sich wirken lassen und sich über das Projekt informieren kann. Wie die Stiftung weiter mitteilt, wurden dort zudem noch jüngst zwei Bienenvölkern angesiedelt, die der Balterazhofener Imker Xaver Eisenbarth betreut. „Wir wollen für das Thema Biodiversität sensibilisieren und die Menschen an dem Projekt aktiv teilhaben lassen“, wird Peter Aulmann, Vorstand der elobau Stiftung, in dem Pressetext zitiert. Dieser Plan scheine aufzugehen, denn „wir beobachten viele Spaziergänger, die auf den Holzstämmen Platz nehmen und die Umgebung auf sich wirken lassen“, so der Projektinitiator weiter.

Interessierten werden am Mittwoch, 29. Mai um 17.30 und 18.30 Uhr Feldführungen mit Experten angeboten. Es soll gezeigt werden, wie sich die Fläche bereits jetzt verändert und welche Bedeutung Artenvielfalt auf einer Wiese hat. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Um eine Anmeldung über die Internetseite www.buntes-grünland.de wird gebeten. Im Fall einer wetterbedingten Verschiebung der Veranstaltung werden alle angemeldeten Personen per E-Mail benachrichtigt. Wie schon bei der ersten Feldführung im vergangenen November wird die Kunstschule Sauterleute ebenfalls wieder dabei sein und die Veranstaltung mit dem interaktiven Landart-Projekt „Raum und Rhythmus“ bereichern. Die Aktion greift den Gedanken der Fülle und des Wandels der Natur auf und macht die Besucher des Abends zu Beteiligten.