Programm für Leutkircher-Altstadtsommerfestival steht

Mit bewährten Programmpunkten und einer neuen Eventkoordinatorin geht der Planungsstab des 15. Leutkircher Altstadtsommerfestivals in den Endspurt der Vorbereitungen. Dazu zählt auch noch die Suche nach Ehrenamtlichen, die sich in der Zeit vom 1. August bis zum 12. August für Hilfsdienste zur Verfügung stellen möchten.

Sponsorensuche. Sponsorenbriefe. Feinabstimmungen im Programm. Seit vier Wochen schon konzentriert sich Linda Waldhoff, aktuell noch Praktikantin bei der Agentur „inallermunde“, immer intensiver darum, auch dieses Altstadtsommerfestival zur großen Sommerbelustigung in der Stadt Leutkirch zum Beginn der Ferien werden zu lassen. Die vergangenen Jahre haben den Reiz dieser Initiative nachhaltig bewiesen.

„Ich kann viel lernen“

Vor einem Jahr hat die 18-Jährige an der Geschwister-Scholl-Schule ihr Abitur gemacht, sie hat danach unter anderem als „Au-Pair“ in Lanzarote gearbeitet, um sich für den weiteren beruflichen Werdegang Anregungen zu verschaffen. Sie bezeichnet sich als sehr strukturierte Person, insofern passt der Oberbegriff Management durchaus zu ihren weiteren Planungen. Linda Waldhoff tendiert dabei mehr in das soziale Spektrum. Sie habe auch eine kreative Ader. Als frühere Radsportlerin weiß sie zudem, was der Begriff Disziplin bedeutet. Auch diese Eigenschaft ist in der jetzigen Position gefragt. Gut sei natürlich, dass der bewährte Stamm um Also-Kopf Tezer Leblebici die Jungkraft nach besten Kräften unterstützt: „Da kann ich viel lernen.“

Gutes und Vertrautes können auch in diesem Jahr die Also-Gäste erwarten. Den Auftakt macht am 1. August wieder eine große Vespertafel in der Innenstadt. Premiere erlebte diese besondere Form des Zusammenseins im Jahr 2016, als die Stadt Leutkirch 1250 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung in Feierlaune war. Die Veranstaltung kam so gut an, dass die Vespertafel 2017 in das Also-Programm des Eröffnungstages aufgenommen wurde. Und wieder wurde getafelt, getratscht, getrunken, und verschiedene Musikensembles spielen auch dazu auf. Die Stadtverwaltung kümmert sich um den Aufbau der Tische und Bänke, die Bürgerschaft bringt ihre Vesperkörbe mit.

Wieder großes Feuerwerk

Die sogenannte K-4-Nacht (der Begriff steht für Kunst, Kultur, Kommerz und Kneipen) soll dann am Freitag, 3. August, den nächsten Höhepunkt darstellen mit dem großen Feuerwerk zum Abschluss. Wolfgang Wiesner wird wie in den Vorjahren das farbenprächtige Spektakel zusammenstellen. Noch aber, das stellt Linda Waldhoff klar, sind die Organisatoren auf der Suche nach Kunstschaffenden, die den Abend an den verfügbaren Plätzen bereichern sollen. Feste Anlaufstelle wird aber auch in diesem Jahr wieder die Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung sein als Treffpunkt für Gespräche. Wer rechtzeitig kommt findet einen idealen Platz, um vom Balkon aus das Feuerwerk zu erleben.

Beim traditionellen „Talk vorm Bock“ werden in diesem Jahr nach den bisherigen Planungen am 6. August die Galeristin Dorothea Schrade, der Unternehmer Michael Hetzer und der frühere Leutkircher Fußballer Daniele Gabriele, der beim FC Wacker Innsbruck unter Vertrag steht, Gäste sein.

Vorgezogen auf den Dienstag, 7. August, wurde der Kindertag. Außerdem werden am Abend die Musiker des Gitarrentrios „Die Propeller“ auf dem Marktplatz das Unterstützerkonzert gestalten. Sponsoren und Also-Freunde bekommen dafür Sonderkontingente. Tags darauf soll die „Musical Revue Night“ auf dem Gelände am Bouleplatz nahe des alten Stadions die Spendenkasse für den „Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm“ füllen helfen.

Motto: „Wir sind Leutkirch“

Aber was wäre das „Also“-Festival ohne Murat Parlak? Um eine Atttraktion ärmer. Zum 15. Mal wird der Pianist und Sänger schon in Leutkirch auftreten. Am 9. August wird er auf der Open-Air-Bühne vor dem Rathaus gastieren. Bei schlechtem Wetter geht es in die Festhalle.

Und dann ist da noch am Samstag, 11. August, der „Bahnhof der Nationen“, ebenfalls 2016 zum ersten Mal veranstaltet. „Wir sind Leutkirch“, heißt das Motto. Linda Waldhoff verweist auf die gelebte Vielfalt in der Stadt und darauf, dass Menschen aus 80 Nationen in der Großen Kreisstadt leben.

Den Abschluss des bunten Treibens auf dem Gelände vor dem Bürgerbahnhof soll ein Auftritt von „ScrambledX“ bilden – nach einem Tag mit kulinarischen und musikalischen Angeboten. Fest gebucht ist bereits die Band „Noir Blanc“, die vom Aichstettener Bürgermeister Dietmar Lohmiller gegründet worden ist. „Wir sind dankbar für jede weitere Bereicherung“, sagt Linda Waldhoff zu diesem Tag, an dem die TSG-Radsportabteilung auch wieder einen Duathlon-Wettbewerb austragen wird.

Das Quietsche-Enten-Rennen“ und die Initiative „Leutkirch frühstückt“ werden das Festival am Sonntag, 12. August abschließen, ehe erfahrungsgemäß Sommerruhe in die Stadt einkehren wird.