Probleme an den Wertstoffinseln

In letzter Zeit nehmen die wilde Müllablagerungen an Wertstoffinseln und die Verstöße gegen die Einwurfzeiten immer mehr zu, teilt die Stadt mit. Vermehrt sei festgestellt worden, dass an den Wertstoffinseln wilder Müll entsorgt wird. Dadurch werden laut Mitteilung das gesamte Erscheinungsbild der Stadt in Mitleidenschaft gezogen und unliebsame Tiere angelockt. Außerdem würden die Einwurfzeiten immer wieder nicht eingehalten, was zur Folge habe, dass Anwohner nachts erheblichen Lärmbelästigungen ausgesetzt seien.

Leutkirch weist daher darauf hin, dass die Müllablagerungen nicht zulässig seien und mit einer Ordnungwidrigkeitsanzeige und einem Bußgeld von 100 Euro geahndet werde, bei wiederholter Müllablagerung könne das Bußgeld verdoppelt werden, da man hier von einer vorsätzlichen Tat ausgehen könne. Das gleiche gelte, wenn die Einwurfzeiten nicht eingehalten werden.