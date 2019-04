Privatdetektiv zeigt Grundschülern seinen Beruf

Mit einem Detektiv einen echten Fall lösen, Spuren sichern wie die Profis und den Täter anhand der Spuren identifizieren: Das haben 60 Viertklässler der Grundschule am Oberen Graben am Dienstagvormittag in der Stadtbibliothek im Kornhaus erlebt. Das berichtet die Stadt Leutkirch in einer Pressemitteilung.

Zu Gast war der Wiesbadener Privatdetektiv Alexander Schrumpf mit seiner interaktiven Veranstaltung „Miss Marple und Mr. Holmes – Insiderwissen aus der Welt der Detektive!“ Der Privatermittler, geboren 1974, trat laut Mitteilung schon mit 19 Jahren in eine Mainzer Detektei ein, schloss seine Ausbildung im Detektivgewerbe als Jahrgangsbester ab und wurde Deutschlands jüngster „Geprüfter Detektiv“. In seiner Heimat Wiesbaden gründete er die Detektei Adler. Seither löst er Fälle für Firmen, Kanzleien und Privatpersonen. Als Mitautor und fachlicher Berater hat er außerdem an mehreren Jugendsachbüchern über Detektive und Kriminalistik mitgewirkt. Für Erwachsene veröffentlichte er gemeinsam mit Marion Schadek den Krimi „Kalte Köche“.

Den Kindern hatte der Detektiv einen ganzen Koffer voller Utensilien mitgebracht: Puder, UV-Lampen, Pinsel, Lupen, Gipsabdruckmasse, Klebebänder, Gesichtsmasken und mehr. Sogar ein paar Handschellen waren im Gepäck, die natürlich sofort ausprobiert werden mussten. Dabei achtete der Detektiv sehr genau darauf, den Kindern klarzumachen, was er rechtlich machen dürfe und was ausschließlich Aufgabe der Polizei ist.

Den Kindern demonstrierte er die Spurensicherung oder die Abnahme von Fingerabdrücken, berichtete von Observierungsarbeit und ließ die Kinder eintauchen in den Berufsalltag, der oft gar nichts mit Fernsehserien zu tun hat. Am Ende der Veranstaltung erhielten alle Kinder die Karte mit der Ernennung zum Junior-Detektiv, die sie stolz mit nach Hause nehmen durften.