Prellballerinnen des SV Diepoldshofen erfolgreich

Am 18. und 19. Juni fanden die deutschen Jugendmeisterschaften Prellball in Meinerzhagen, Nordrhein-Westfalen, statt. Für die drei Spielerinnen des SV Diepoldshofen war dies die erste Teilnahme an deutschen Meisterschaften in der Altersklasse 11-14. Am Samstag fanden die Gruppenspiele statt. Hier konnten sich die Diepoldshoferinnen gegen den TuS Meinerzhagen, den TV Freiburg Herdern (Baden) und den TSV Tempelhof-Mariendorf (Berlin) durchsetzten. Im vierten Vorrundenspiel gegen den späteren deutschen Meister, den TV Sottum (Niedersachsen), mussten sich die Schülerinnen mit einem klaren 24:39 geschlagen geben. Mit dem zweiten Platz in der Vorrunde ging es am Sonntag im ersten Spiel gegen den MTV Eiche-Schönebeck (Bremen) um den Einzug ins Halbfinale. In einem spannenden und ausgeglichenen Spiel konnten sich die Diepoldshoferinnnen mit einem Ball Vorsprung ins Halbfinale kämpfen. Im Halbfinale mussten sich die Spielerinnen dem MTV Wohnste (Niedersachsen) mit einem knappen 28:30 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 gegen den SV Weiler (Schwaben) sicherten sich die Diepoldshoferinnen mit 30:23 Bällen den Platz auf dem Treppchen.