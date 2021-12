Preisträger besucht GMS Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich befindet sich Prof. Dr. Bouchon seit ein paar Jahren im Ruhestand. Doch immer noch brennt der 78-Jährige für die Chemie. Daher kamen letzte Woche fast 20 Jugendliche der Gemeinschaftsschule Leutkirch aus 9 und 10 in den Genuss, zwei besondere Tage mit dem Heinrich-Roessler-Preisträger und ihrem Chemielehrer Christoph Carus zu erleben.

13 Experimente wurden ausführlich erklärt und geprobt. Schließlich sollte alles am nächsten Tag auch der restlichen Schülerschaft gezeigt werden. „Wir haben in der Chemie eine entscheidende Trumpfkarte: die Experimente! Und die sollten wir immer wieder ziehen!“, so Prof. Dr. Bouchon. Christoph Carus sieht das genauso, obwohl das für den Lehrer viel Arbeit bedeutet. Denn für jedes Experiment muss eine Gefährdungsbeurteilung geschrieben werden. Viele Kollegen machen nur noch Theorie oder greifen auf Videos zurück. Aber die Wunderwelt der Chemie mit allen Sinnen zu erleben, ist halt doch etwas anderes.

So schart sich selbst in der Mittagspause die Gruppe um den ganz besonderen Gast und hören ihm gebannt zu. „Was braucht man für Noten, um so etwas zu machen, wie Sie?“, fragt etwa ein Schüler. „Willst du die Wahrheit hören?", fragt der Professor. „Zu meiner Zeit haben vielleicht acht Prozent das Abitur geschafft, Einserabiture gab es nicht. Mein Abitur war eher durchwachsen“. Von Sport alleine habe sein Vater abgeraten. Also habe er mit Chemie, Sport und Erdkunde auf Lehramt studiert. Am Gymnasium unterrichtete er Schüler, an der Uni Referendare. Und ab 2008 war er zehn Jahre an der nta Isny. Die von ihm initiierten Lehrerfortbildungen dort waren so begehrt, dass es bald deutlich mehr Anmeldungen als Plätze gab. Aktuell freut es ihn besonders, wenn er die Kinder von den Geschehnissen ablenken kann. So reiste er Anfang November bis nach Ahrweiler und arbeitete mit den beiden Gymnasien dort. Dann geht es im Chemiesaal weiter mit den Experimenten.

Zum Schluss wird noch die Einteilung besprochen, dann geht es nach Hause. Am Freitag folgen dann drei einstündige Vorführungen für die restliche Schülerschaft. Leider nicht für alle, da sich Klassen mit Coronafällen nicht mit anderen Klassen mischen dürfen. Wer aber die Vorführungen besuchen kann, wird mit einem spannenden Spektakel und Wissen belohnt. Am Ende sind sich alle einig: „Das war absolut mega“, und selbst die Masken können das fröhliche Lächeln nicht verbergen.