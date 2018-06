Preisnachlass für Leutkircher im Center Parcs Allgäu

Der große Festball des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien findet in diesem Jahr in der Ravensburger Oberschwabenhalle statt. Nach dem Aus der Veranstaltung in Weingarten will das Troko die Chance nutzen, in der Türmestadt etwas Neues aufzubauen.

So ist das mit den Traditionen: Manchmal verändern sie sich. Jahrelang fanden die Aktivitäten des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien ihren Abschluss nach dem Rutenfest (manche sagen auch: ihren Höhepunkt) beim Großen Trommlerball im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum (Kuko).