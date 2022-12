„Preisgekrönt 2022“: Der Sonnentreff wird ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wettbewerb „Preisgekrönt 2022“: Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und Kreisjugendring Ravensburg zeichnen 21 Projekte von jungen Engagierten aus. In diesem Jahr standen die junge Generation und ihr Einsatz für die 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) im Mittelpunkt. Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Kreisjugendring Ravensburg sind der Ansicht: Das Engagement junger Menschen muss sichtbar gemacht und belohnt werden! Deshalb luden sie gemeinsam zur Teilnahme am Wettbewerb „Preisgekrönt 2022“ ein, für den die Bürgerstiftung ein Preisgeld in Höhe von 10.300 Euro zu Verfügung stellte. Bei der feierlichen Preisverleihung am 24. November in der Spohnmensa in Ravensburg wurden fünf Hauptpreise und 16 Anerkennungspreise verliehen.

Den ersten Hauptpreis mit einem Preisgeld in Höhe von 2000 Euro überreichte Eva-Maria Meschenmoser, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, den Beteiligten des Projekts „SUN Helferhelden“, welches von Silvana Schapke, Mitarbeiterin des Johanniter-Sonnentreffs in Leutkirch, ins Leben gerufen wurde.

Der Johanniter-Sonnentreff in der Gerbergasse 8 in Leutkirch ist ein offener Treffpunkt mit vielen Begegnungsangeboten, einem Offenen Café und einer Verteilerstation für gerettete Lebensmittel. Im Projekt „SUN-Helferhelden“ engagieren sich Schüler*innen der Don-Bosco-Schule Leutkirch (Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum mit Schwerpunkt Lernen) im Rahmen des „Lernen durch Engagement“. Sie retten unter anderem Lebensmittel vor der Mülltonne, unterstützen im Offenen Café und helfen bei der Ausgabe geretteter Lebensmittel.

Schulleiter Christoph Groß des Don Bosco-Sonderpädagogischen Beratungs- und Bildungszentrum ist überzeugt von dem Konzept: „Wenn unsere Klasse wöchentlich im Johanniter-Sonnentreff mithilft, dann fällt kein Unterricht aus – das ist Unterricht.“

„Die verschiedenen ehrenamtlichen Aktivitäten sind mit dem Unterricht eng verknüpft und das hat mir gut gefallen“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Meschenmoser. Die Kooperation des Johanniter-Sonnentreffs ermöglicht es, junge Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern, Nachhaltigkeit in der Praxis zu erleben sowie solidarisches Miteinander kennenzulernen und zu leben. Sinnhaft: „Gemeinsam anpacken, andere unterstützen und helfen, das stärkt und ermutigt“, betont Don-Bosco-Schulleiter Groß.