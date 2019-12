Post aus Briefkasten geklaut.

Unbekannte haben am Wochenede wiederholt Postsendungen aus einem Briefkasten eines Hauses in der Engerazhofer Straße am südlichen Ortsrand von Toberazhofen geklaut. Wie die Polizei schreibt, sei dieser Briefkasten auch merhfach beschädigt worden. Wer sachdienliche Hinweise dazu machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561 / 84880, zu melden.