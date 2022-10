Posse um Urlauer Ortsschild: Anwalt erwirkt Änderung

Die Stadt Leutkirch muss in Urlau ein Ortsschild zurückversetzen. Das geht aus einem Schreiben des Regierungspräsidiums (RP) hervor, das der Redaktion vorliegt. Anlass ist eine Fachaufsichtsbeschwerde des Leutkircher Anwalts Manuel Trautwein. Dieser hat 2018 bereits dafür gesorgt, dass die Stadt die Beschilderung in Niederhofen und Diepoldshofen ändern musste. Und Trautwein hat bereits ein weiteres Leutkircher Ortsschild im Blick, wie er gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Ein Ausflug ins Recht der Verkehrszeichen.

Hier könnte der nächste Fall für den „Beschilderungsexperten“ Trautwein lauern: Das Ortsschild (am hinteren Ende der Straße) in Leutkirch auf der Herlazhofer Straße. (Foto: Patrick Müller)

„Tempo 30 in Urlau macht andere Dörfer neidisch“, so lautete in diesem Sommer der Titel über die neue Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort. Während die Maßnahme vom Großteil der Urlauer begrüßt werde, wie Ortsvorsteher Alois Peter damals betonte, hatte ein Anwohner wegen der damit verbundenen Änderungen bei den Ortsschildern einen Anwalt eingeschaltet.

Stein des Anstoßes war das Ortsschild in der Landstraße, von Leutkirch kommend auf der rechten Seite. Dieses sei ohne Einverständnis und gegen den Willen seines Mandanten aufgestellt worden, heißt es in einem Schreiben des Anwalts Trautwein an die Stadt Leutkirch.

Anweisung aus dem Regierungspräsidium

Genau dieses Ortsschild muss die Stadt nun wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückversetzen. Nachdem die Stadt dies zuerst abgelehnt hat, hat sich Trautwein an das RP Tübingen als zuständige Fachaufsichtsbehörde.

In der Begründung des RP heißt es dazu unter anderem, dass ein Ortsschild in der Regel ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen und Straßenbaulast dort anzuordnen sei, wo ungeachtet einzelner unbebauten Grundstück die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt.

Auch wenn es, so das RP, durch die Gesetzes-Formulierung „in der Regel“ in Ausnahmefällen möglich sei, eine Ortstafel außerhalb der geschlossenen Bebauung anzuordnen, sei das an dieser Stelle in Urlau nicht möglich. Zwar ergebe sich durch den dort neu angelegten Parkplatz mehr Fußgängerverkehr und Querungsbedarf auf der Straße, weswegen die die Stadt hier eine Gefahrenlage erkannt habe, das rechtfertige aber keinen Ausnahmefall. Denn um dieser Gefahrenlage zu begegnen, gebe durch die Straßenverkehrsordnung andere Maßnahmen, etwa Gefahrenzeichen.

Zurück an den ursprünglichen Standort

Es sei daher mit der Stadt vereinbart worden, dass die Ortstafel an ihren ursprünglichen Standort zurückversetzt wird. „Am jetzigen Standort der Ortstafel, wird ein Gefahrenzeichen 133-10 ,Fußgänger’ angebracht, um auf die Gefahr queerender Fußgänger, die vom Parkplatz kommen, hinzuweisen“, heißt es abschließend. Auch wenn das Ortsschild nun versetzt werden muss, hat der betroffene Landwirt, der den Anwalt beauftragt hat, zumindest ein Ziel nicht erreicht: An der Stelle wird nach wie vor ein Schild stehen, nur eben nun ein anderes.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stadt aufgrund des Tätigwerden von Trautwein die Beschilderung ändern muss. 2018 wurde so in Niederhofen und Diepoldshofen die Verkehrsbeschilderung korrigiert. Dort galten seit der Tempo-30-Einführung zwischen 22 und 6 Uhr auf jeweils kurzen Abschnitten unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für die einzelnen Fahrtrichtungen.

Ruf als „Beschilderungsexperte“

Die neue Beschilderung dort war laut Manuel Trautwein dringend nötig. Denn: „In diesen Zonen sind erhebliche Haftungsrisiken geschaffen worden“, meinte er damals. Die Frage der Haftung könnte beispielsweise bei einem Unfall auftauchen, für den ein Verkehrsteilnehmer verantwortlich ist, der an dieser Stelle zu schnell unterwegs gewesen ist.

„Da ich seither in der Öffentlichkeit offenbar den Ruf eines ,Beschilderungsexperten’ genieße, wurde ich seit dem Jahr 2018 mehrfach von Bürgern angesprochen, Beschilderungen im Raum Leutkirch in Augenschein zu nehmen und zu prüfen“, berichtet Trautwein nun. Gegenüber der Stadt Leutkirch sei er jedoch erst in dem Fall „Beschilderung Urlau“ tätig geworden. Während es hier einen Auftrag eines betroffenen Eigentümers gab, sei er 2018 aus eigenem Antrieb tätig geworden, „da mich die falsche Beschilderung auf dem Weg zur Arbeit störte.“

Der nächste Fall wartet schon

Und Urlau könnte nicht der letzte Schilder-Fall sein, in dem Trautwein aktiv wird. „Zuletzt wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Ortsschilder in Leutkirch auf der Herlazhofer Straße stadtauswärts sowie stadteinwärts falsch aufgestellt seien, da die in Richtung Herlazhofen linksseitig gelegene Neubausiedlung außerhalb des Ortsschilds liege und damit dem Außenbereich angehöre“, so der Anwalt.

Dies sei weder für Anwohner noch Verkehrsteilnehmer nachvollziehbar. Zudem sei dort eine Gefahrenstelle vorhanden, da die Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts in diesem Fahrbahnabschnitt nicht gelte. Aus Zeitgründen habe er sich der Sache bisher nicht annehmen können. „Gegebenenfalls ergibt sich hieraus der nächste Fall“, blickt er voraus.