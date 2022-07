„Positive Vibes“ im Espantor

Ein herrlicher Sommertag, zahlreiche Besuchende, beschwingte Musik, beste Stimmung: Die Rahmenbedingungen für die Eröffnung der diesjährigen Sommerausstellung in der Städtischen Galerie im Turm hätten besser nicht sein können. Bis zum 28. August präsentiert der Isnyer Künstler Werner Kimmerle dort unter dem Titel „Am Anfang steht eine Idee. Zeichnungen“ einen Querschnitt seiner Werke.

„Holen Sie sich Rhinos, Stilettos, Masken, Kopffüßler, Konstruktionsbetrachtungen oder die faszinierende und atemberaubende Arbeit Traum auf See nach Hause und Sie werden sich jeden Tag erfreuen und jeden Tag belohnt werden durch die positiven Vibes der Zeichnungen des Werner Kimmerle, der seine potenziellen Fans übrigens als Kunstfreunde bezeichnet.“ Mit dieser Empfehlung an die zahlreich erschienenen Besuchenden beendete Andrea Dreher ihre kurzweilige Einführung zur Ausstellung bei der Vernissage. Und nicht wenige sind ihrem Rat gefolgt. Nach der Begrüßung durch Elisabeth Olberz vom Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH charakterisierte die Kunsthistorikerin und Galeristin aus Ravensburg den im Schloss Isny lebenden und arbeitenden Künstler als faszinierenden Geschichten-Erzähler, dessen Geschichten ohne Worte alle Ergebnisse von zig Tagen Handarbeit seien. „Denn zunächst muss die Idee reifen, dann das Motiv entstehen, bevor die Arbeit auf dem leeren Blatt Papier losgeht.“

Bis zum 28. August zeigt Werner Kimmerle in der Städtischen Galerie im Turm Isny (Espantor) nun eine Auswahl seiner Zeichnungen und Radierungen. Die Liebe zum Detail prägt Kimmerles Bilder. Betrachtenden begegnen verfremdeten Alltagsgegenständen und fabelhaften Tierwesen. Mit blühender Fantasie und einer Bildsprache voller Ironie setzt er seine Ideen mit Bleistift und Buntstift um. Wer hinter die Fassade der zunächst leise, liebevoll und farbenfroh wirkenden Motive blickt, erkennt jedoch auch kritische Ansichten, die die soziale und politische Wirklichkeit aus Kimmerles Augen widerspiegeln.

Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von der Isnyer Bluesband The Combo, die für einen beschwingten und vergnüglichen Vormittag sorgte. Bevor die Besuchenden durch die Ausstellung streiften oder die Musik bei einem Glas Sekt in der Sonne genießen konnten, ging der offizielle Teil mit einem Highlight zu Ende: Anlässlich seines 70. Geburtstags im August überreichten Familie, Freunde und Kollegen dem Künstler eine „Festschrift“. Unter Federführung von Claudia Rose haben sich in der Sammlung mit dem Titel „Sterne überall … Leuchten für die Kunst“ zahlreiche Wegbegleitende mit verschiedenen Briefen, Beiträgen, Gedanken und Glückwünschen für Werner Kimmerle verewigt.