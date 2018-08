Populäre Musik beim Wohnzimmerkonzert

Erneut gastiert das Akustiktrio „Huber & Schmid“ am Wochenende, 8. und 9. September, mit einem Wohnzimmerkonzert unter dem Motto „Leben – Lieben – Lachen“ um 19 Uhr im Bocksaal in Leutkirch. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.

Das Akustiktrio setzt sich laut Pressemitteilung aus Julia Huber, Michael Schmid und Christian Schmid zusammen. Die aus Aitrach stammende Sängerin Huber stellte ihre gesanglichen Fähigkeiten in der Vergangenheit schon beim Gospelchor Aitrach und bei der Coverband Brauner Bär unter Beweis, heißt es. Sie zeichne sich durch die Vielseitigkeit ihrer Stimme aus.

Die Brüder Michael und Christian Schmid, die aus Leutkirch stammen, haben die Musik auf verschiedene Arten zum Beruf gewählt. Michael Schmid betreut als gelernter Ton- und Veranstaltungstechniker normalerweise Konzerte. Im Akustiktrio zeigt er seine Musikalität an der Akustikgitarre. Christian Schmid studiert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Kirchenmusik im Masterstudiengang. In dieser Besetzung übernimmt er den Klavierpart.

Das Trio gibt nunmehr sein drittes Konzert. 2016 waren die drei jungen Musiker mit „Der Soundtrack unseres Lebens“ in Aitrach zu hören, 2017 gastierten sie mit „Eine musikalische Reise durch das Jahr“ zum ersten Mal im Bocksaal. Zum Motto „Leben – Lieben – Lachen“ haben die drei Musiker eine bunte aus Mischung aus dem Bereich der populären Musik zusammengestellt. Dabei stellen sie häufig eine persönliche Verbindung zwischen ihrem bisherigen Leben, der Musik und dem genannten Motto her.

Der Kartenvorverkauf findet am 24. und 25.August jeweils von 18 bis 20 Uhr im Schwalweg 44 in Aitrach und im Baurenbergweg 1 in Leutkirch statt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. In der Pause werden Getränke angeboten.