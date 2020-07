Polizisten stoppen betrunkenen Fahrer

Beamte des Polizeireviers Leutkirch haben am frühen Sonntagmorgen einen litauischen Fahrzeuglenker in der Zeppelinstraße kontrolliert. Bei ihm wurde nicht unerhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, so die Polizei. Der Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete neben einer Blutprobe die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung sowie des litauischen Führerscheins an.