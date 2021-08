Zwei Polizisten bespuckt und eine Beamtin durch einen Tritt verletzt hat ein 59 Jahre alter Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Stadtgebiet. Angehörige des Mannes hatten die Polizei gerufen, nachdem sich dieser in ihrem Haus verschanzt hatte und sich weigerte zu gehen. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste mit Gewalt nach draußen gebracht werden, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte, wie die Polizei berichtet. Er wurde von den Beamten in eine Fachklinik gebracht. Auf den 59-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu.