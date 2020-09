Polizeikontrolle in Leutkirch: Kind in Auto nicht gesichert

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr in der Balterazhofer Straße in Leutkirch von der Polizei kontrolliert worden. Wie diese mitteilt, saß sein Kind ohne jegliche Kindersicherung auf dem Beifahrersitz. Weder war es auf dem erforderlichen Kindersitz, noch hatte es einen Sicherheitsgurt angelegt. Nun hat der Fahrer mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen.