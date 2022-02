Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Erneut haben Betrüger, die sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte ausgaben, am Mittwoch zahlreiche Bürger belästigt. Den Opfern, vorwiegend lebensältere Menschen aus Leutkirch, berichteten die angeblichen Ermittler, dass Einbrecher geschnappt worden seien. Bei den geschnappten Ganoven habe man nun eine Liste mit mehreren Namen, die als potenzielle Einbruchsziele in Frage kommen, aufgefunden. In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden - dieses könne bei der Polizei sicher verwahrt werden. Es kommt immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben, teilt die Polizei mit. Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche.