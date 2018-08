Polizei warnt vor falschen Polizisten

Ein Mann hat sich am Sonntag zwischen 23 und 23.15 Uhr am Telefon sowohl in Leutkirch, als auch in Isny als Kommissar ausgegeben. Wie die Polizei berichtet, erzählte er eine erfundene Geschichte über festgenommene Einbrecher und versuchte sich bei den Angerufenen nach Wertgegenständen in der Wohnung zu erkundigen. Da diese jedoch bezweifelten einen echten Polizisten am Telefon zu haben, legten sie kurzerhand auf und verständigten die Polizei in Leutkirch und Wangen. Ermittlungen ergaben, dass in allen Fällen eine erfundene Rufnummer 110 mit der örtlichen Vorwahl im Display angezeigt worden war.

Die Polizei rät: Betroffene sollen Personen, die sie nicht kennen, keine Auskünfte über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse geben; sobald ihr Gesprächspartner Geld fordert, soll aufgelegt werden; es sollten keine Zusagen am Telefon gemacht werden; auch bei Aufforderung sollten keine Veränderungen am PC vorgenommen oder Programme heruntergeladen werden; Polizeibeamte erfragen am Telefon oder auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Vermögensverhältnisse; es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen, Betroffene sollten deshalb misstrauisch werden und im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle anrufen; Angerufene sollten sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und niemals Bargeld an Unbekannte, auch nicht an angebliche Polizeibeamte geben; Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf das Alter potenzieller Opfer zulassen, daher sollte geprüft werden, ob diese Namen oder der Eintrag im Telefonbuch benötigt wird.