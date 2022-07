Polizei überführt Leergutdieb

Einen mutmaßlichen Leergutdieb hat die Polizei Leutkirch am frühen Donnerstag überführt. Der 62 Jahre alte Mann steht im Verdacht am Donnerstagmorgen aus einem Getränkemarkt in der Bergstraße in Adrazhofen mehrere Leergutkisten mitgenommen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Täter und meldete den Vorfall der Polizei. Diese stoppte den 62-Jährigen, der das Leergut in einen dunklen Wagen geladen und davongefahren war, auf einer Kreisstraße in der Nähe. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls zu rechnen.