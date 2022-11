Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht bei Herlazhofen

Als ein 20-Jähriger mit seinem Seat Ibiza am Samstag gegen 6 Uhr die L 319 von Haselburg in Richtung Autobahnauffahrt Leutkirch-Süd befuhr, kam ihm kurz vor Herlazhofen ein Pkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Seat-Fahrer musste deshalb nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kollidierte er laut Polizeibericht derart unglücklich mit einem Leitpfosten, dass an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug, das nach dem Unfall weiterfuhr, soll es sich demnach um einen SUV gehandelt haben, der mit LED-Scheinwerfern ausgestattet ist. Weitere Angaben konnte der 20-Jährige zum entgegenkommenden Pkw nicht machen. Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.