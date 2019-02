Etwa 3000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitag zwischen 9 und 10.30 Uhr in den Bahnhofsarkaden. Ein unbekannter Fahrzeugfahrer streifte laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen C8 auf der Fahrerseite und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.